Incidente d’auto per Vince Zampella, morto il co-creatore della serie ‘Call of Duty’

(Adnkronos) – Vince Zampella, acclamato co-creatore della serie di videogiochi di successo ‘Call of Duty’, è morto in un incidente stradale, secondo quanto riportato dai media statunitensi. Secondo l’emittente locale NBC4, lo sviluppatore ed executive leader di Respawn Entertainment, i cui studi hanno creato alcuni dei giochi più venduti al mondo, è morto mentre guidava la sua Ferrari su una strada panoramica a nord di Los Angeles.

Redazione

