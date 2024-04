1 minuto di lettura

“Con grande dolore ho appreso della morte di due giovanissimi carabinieri in un tragico incidente. Mi stringo ai familiari del maresciallo Francesco Pastore e del carabiniere Francesco Ferraro vittime del dovere e a tutta l’Arma che vive con sgomento queste ore segnate da un ulteriore sacrificio di una istituzione indispensabile.”

Maurizio Gasparri, Forza Italia

“Due giovani morti in servizio dopo aver inseguito e realizzato il sogno della divisa, del servizio per la collettività. La tragica morte dei Carabinieri Francesco Pastore e Domenico Ferraro è una ferita lacerante.” Giuseppe Conte, Movimento Cinque stelle

L’incidente è avvenuto a Campagna, nel salernitano. La donna alla guida del Suv che si è scontrata con l’auto dei carabinieri è indagata per omicidio stradale. È risultata positiva ad alcol e droga.

“La morte dei due giovani Carabinieri, uccisi da un’auto alla cui guida era una donna ubriaca e drogata, che, consapevole del suo stato, si era messa al volante, è l’ennesima dimostrazione, sotto il profilo sanzionatorio, della assoluta inadeguatezza della previsione codicistica del delitto di omicidio stradale, una previsione, dal punto di vista della pena edittale, a mezza ed ipocrita via tra un omicidio colposo e un omicidio volontario. Casi simili, invece, sia dal punto di vista retributivo che preventivo, vanno ricondotti alla fattispecie dell’omicidio volontario ex articolo 575 c.p., codificando l’elemento soggettivo del dolo eventuale, sottraendolo alla interpretazione e valutazione giudiziaria e cancellando l’ipocrisia farisaica dell’omicidio stradale.

Chi, ubriaco e/o drogato, si mette alla guida e causa la morte di altri non merita alcuna pietà né considerazione.

A Dio, ragazzi.” Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica

