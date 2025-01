Incendio Los Angeles, la devastazione ripresa dal drone

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una totale devastazione, come se fosse scoppiata una bomba atomica. Mentre i vigili del fuoco continuano a combattere l'enorme incendio he divampa nella contea di Los Angeles, la portata della sua distruzione sta diventando sempre più chiara. Le fiamme hanno raso al suolo interi zone della contea: tra i più colpiti i quartieri Pacific Palisades, Altadena e Sylmar e l'area esterna della città di Pasadena. Un video ripreso da un drone mostra interi quartieri ridotti in macerie, con case ed edifici ridotti in cenere, strada dopo strada. Nell'aria il fumo che sale dalle aree ancora in fiamme e si diffonde con il vento tutto intorno. —internazionale/[email protected] (Web Info)

