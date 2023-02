Incendio di Secondigliano, evacuate 5 famiglie. Testimoni raccontano: ‘Gli agenti si sono bagnati le divise e hanno sfidato le fiamme’

Condividi

Potrebbe essere stata una stufa malfunzionante l’origine dell’incendio che ha coinvolto una palazzina in via Cardinale Filomarino, in zona Secondigliano, per il quale sono state evacuate cinque famiglie.

La scorsa notte, intorno all’una le fiamme avevano già avuto la meglio su tutto il materiale infiammabile all’interno dell’edificio e un denso fumo nero aveva invaso gli ambienti interni. Scattato l’allarme sono intervenuti gli agenti di Polizia del Commissariato San Carlo all’Arena e dell’Upg che hanno cominciato le operazioni di salvataggio.

In totale 5 i nuclei familiari fatti uscire il più rapidamente possibile e con la massima premura, tra questi anche una donna in stato di gravidanza.

E’ stata richiesta anche la presenza di un’ambulanza per dare assistenza agli evacuati, tutti comunque in buone condizioni di salute.

Testimoni sul posto raccontano che gli agenti si sono bagnati più volte le casacche per riuscire ad entrare nell’edificio, anche con l’ausilio di una scala di fortuna, e che, muovendosi con difficoltà a causa della densa coltre di fumo nero oltre che per le fiamme, si sono assicurati di far uscire tutte le persone.

Uno degli agenti del Commissariato San Carlo all’Arena, a causa del fumo inalato è stato accompagnato all’Ospedale CTO per una intossicazione. E’ stato dimesso in giornata e le sue condizioni non destano preoccupazioni.