Vasto incendio in via di Mezzo ai Piani a Bolzano. Una grossa nube di fumo si è formata, visibile da anche lontano. Le fiamme sono divampate sul tetto di un edificio, ex magazzino delle mele, molto grande, dove erano in corso lavori di rifacimento. Si tratta di una pertinenza dell'azienda Alpitronic. "Si consiglia di tenere chiuse porte e finestre, e di spegnere la climatizzazione e gli impianti di ventilazione", si legge nel comunicato della Protezione civile che terrà informata la popolazione anche attraverso un messaggio. Con lle attuali condizioni meteorologiche, la nube di fumo si sta sollevando verticalmente e quindi non rappresenta un pericolo immediato. I vigili del fuoco sono sul posto e l'incendio è sotto controllo. I vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano e l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la protezione del clima stanno prelevando campioni a titolo precauzionale e li analizzano per verificare la presenza di eventuali residui, in modo da poter dare il via libera. Il rogo ha interessato anche alcune zone interne all'edificio. Subito dopo lo scoppio dell'incendio dal luogo si è levata un'alta colonna di fumo. L'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato. —[email protected] (Web Info)

