Incendi: denunciate due persone nell’avellinese

Condividi

I Carabinieri della Stazione Forestale di Summonte hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino due persone, ritenute responsabili di “Gestione illecita di rifiuti” e “Incendio boschivo colposo”.

Grazie anche all’esame delle immagini riprese dalle telecamere posizionate al fine di prevenire e reprimere il fenomeno degli incendi boschivi, i Carabinieri hanno appurato che i predetti, nel bruciare dei rifiuti vegetali derivanti dalla pulizia di in castagneto ubicato in agro di Mercogliano, perdevano il controllo delle fiamme, causando così un incendio che si propagava anche nell’adiacente bosco.

Le fiamme, che hanno interessato un’area di circa 10mila metri quadrati, sono state domate da una squadra della Comunità Montana Partenio Valle di Lauro.

loading...