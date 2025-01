Incendi California, nuova allerta a Los Angeles: minacciati oltre 6 milioni di persone

2 minuto di lettura

Continua in California la battaglia contro gli incendi, dove la situazione resta "estremamente pericolosa" a causa dei forti venti previsti per la giornata di oggi, 15 gennaio. Il National Weather Service (Nws) ha emesso nuovamente avvisi di allerta per alcune zone di Los Angeles e Ventura, dopo che ieri gli avvisi erano stati ritirati a causa dei venti inferiori alle previsioni. Minacciati oltre 6 milioni di persone in una vasta area della California meridionale, comprese le città al di fuori della contea di Los Angeles.

I venti non saranno forti come quelli della settimana scorsa, ma ad altitudini più elevate potrebbero superare i 100 Km/h. Simili raffiche di vento – precisa l'Nws – potrebbero aver luogo anche ad altitudini più basse, cosa che potrebbe causare la rapida diffusione fuori controllo di nuovi incendi. Si prevede che le condizioni meteo inizieranno a migliorare domani, con venti che dovrebbero continuare a diminuire e aria più fresca e umida sulla California meridionale. Una settimana dopo che le fiamme hanno raso al suolo vaste aree di Pacific Palisades e Altadena, la California meridionale intanto cerca di comprendere l'entità dei danni. Attualmente il bilancio parla di almeno 25 morti, 16 a Eaton e nove a Palisades, ma le autorità hanno avvertito che il numero è destinato ad aumentare, con 37 segnalazioni di persone scomparse. Circa 12.000 tra case, aziende e altre strutture sono state distrutte, riducendo intere comunità a cumuli di macerie. Nella California meridionale, sono 70.250 le persone ancora senza elettricità. La Southern California Edison ha lanciato il suo protocollo di spegnimento dell'alimentazione per motivi di sicurezza pubblica in aree mirate per proteggere le comunità. La società elettrica di Los Angeles ha dichiarato di aver schierato più di 3.000 tra dipendenti, appaltatori e personale di mutua assistenza per contribuire a ripristinare l'energia elettrica, ispezionare le aree e rimuovere i pericoli per la sicurezza. "Siamo consapevoli delle difficoltà, ma la sicurezza resta la nostra priorità numero uno", ha affermato Funmi Williamson, vicepresidente senior di SoCal Edison. Un esercito di pompieri ha trascorso martedì a spegnere piccoli incendi prima che sfuggissero al controllo e ha continuato a costruire linee di contenimento sugli incendi di Palisades ed Eaton nella speranza di impedirne la propagazione. Si prevede che le tempeste di fuoco saranno le più costose nella storia degli Stati Uniti. Gli incendi di ieri hanno colpito anche 150 dipendenti di uno dei principali centri della Nasa, il Jet Propulsion Laboratory, che ospita i rover per Marte e gestisce molte delle sue missioni robotiche che esplorano la Terra, il sistema solare e l'universo. Il laboratorio rimarrà chiuso fino alla prossima settimana a causa delle evacuazioni. "I vigili del fuoco hanno domato le fiamme ai cancelli del laboratorio, ma molti dei nostri colleghi hanno perso la casa", ha scritto un membro dello staff su X. Il direttore Laurie Leshin ha confermato su X che il laboratorio era stato protetto da qualsiasi danno causato dall'incendio grazie agli sforzi dei soccorritori, ma oltre un centinaio di membri dello staff hanno perso la casa e molti altri sono stati sfollati a lungo termine. —internazionale/[email protected] (Web Info)

