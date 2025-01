Incendi a Los Angeles, anche le star perdono casa. Jennifer Garner: “Morta una mia amica”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nei devastanti incendi a Los Angeles sono migliaia le persone che hanno perso la casa tra le fiamme, tra cui numerose celebrità. Molte di loro hanno utilizzato i social media per documentare i danni e l'impatto che gli incendi hanno avuto sulle loro comunità. Tanti i nomi delle star colpite in prima persona, tra loro Adam Brody e Leighton Meester, Eugene Levy, John Goodman, Anthony Hopkins, Mandy Moore, Anna Faris, Paris Hilton, Bozoma Saint John, Jeff Bridges, Billy Crystal, Spencer Pratt e Heidi Montag, Cary Elwes, James Woods, Diane Warren, Cameron Mathison, Ricki Lake, Jhené Aiko e il produttore discografico Lou Adler. Intanto l'attrice e produttrice Jennifer Garner ha raccontato di aver "perso un'amica" negli incendi che continuano a devastare la California. L'attrice, che venerdì si è offerta volontaria insieme al fondatore di World Central Kitchen José Andrés per sfamare coloro che sono stati evacuati a causa degli incendi, ha parlato con Katy Tur della MSNBC della distruzione che l'incendio di Palisades ha lasciato dietro di sé. Ha anche raccontato che una delle sue amiche di chiesa è morta negli incendi. "Ho perso un'amica e per la nostra chiesa è un dolore molto forte", ha detto Garner commossa. "Ho perso un'amica che non è uscita in tempo".

L'attrice ha ricordato di "aver vissuto a Palisades per 25 anni". "Il mio cuore sanguina per le mie amiche", ha aggiunto. "Posso elencare una lista di 100 amici che hanno perso la casa". Garner ha continuato, "Mi sento quasi in colpa quando cammino per casa mia. Mi chiedo cosa posso fare, come posso aiutare", ha detto l'attrice che ha accolto in casa anche l'ex marito Ben Affleck, padre dei suoi tre figli. —[email protected] (Web Info)

