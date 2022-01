Incastrati: la sorprendente serie TV di Ficarra e Picone è su Netflix

Condividi

Il genio, la stira e l’ironia di Ficarra e Picone sbarcano in casa Netflix con Incastrati, la prima serie TV del duo comico nonché la loro prima collaborazione con una piattaforma streaming.

In Incastrati, Ficarra e Picone interpretano due amici che si ritrovano coinvolti in una serie di eventi più grandi di loro. Appassionato di serie TV crime uno, più timido e introverso l’altro, i due assistono loro malgrado ad un omicidio e sarà proprio la passione per le storie poliziesche a metterli nei guai.

Incastrati è una serie di soli 6 episodi in cui il pubblico di Ficarra e Picone ritroveranno tutta la simpatia del mitico duo, che riesce comunque a mettersi alla prova con un genere completamente inedito. Oltre ad essere una piacevole commedia, infatti, Incastrati è un crime intrigante e appassionante, sicuramente una delle migliori produzioni italiane targate Netflix.