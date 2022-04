Inaugurazione sede Pro Loco Carbonara di Nola

Condividi

Inaugurata sabato scorso la sede della Pro Loco Carbonara di Nola.

All’ombra del Santuario-Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, patroni di Carbonara di Nola, e del secolare ulivo che fa bella mostra di sé nella Piazzetta antistante, sabato 23 aprile è stata inaugurata la sede della Pro Loco Carbonara di Nola, costituitasi da qualche mese, regolarmente iscritta all’UNPLI e che è ormai pronta a programmare le sue attività sociali.

Alla presenza delle autorità civili e religiose, dei numerosi soci e amici, il presidente l’avv. Enrico Mauro, ha delineato in un breve discorso le line guida che caratterizzeranno il suo mandato:

iniziative socio-culturali rivolte principalmente ai giovani è il coinvolgimento degli stranieri presenti sul territorio, cercando di creare le condizioni per un’integrazione, già ben avviata, che permetta ulteriormente alla comunità carbonarese un ricco e proficuo scambio culturale e sociale, oltre alla principale attività propria delle pro loco che è quella di promozione del territorio.

Non resta che rimboccarsi le maniche.

Direttivo:

Presidente, Enrico Mauro

Vicepresidente, Biagio Albano

Segretario/Tesoriere, Antonio Cosenza

Consiglieri, Angelo Prevete e Biagio Santorelli;

Collegio dei Revisori:

Presidente Alfredo Della Gala

Componenti, Giuseppa Rainone e Aniello Coppola;

Collegio dei Probiviri:

Presidente Ferdinando D’Arco

Componenti, Pietro Menna e Vittorio Di Genova.