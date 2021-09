Inaugurato alberghiero Minzoni a Qualiano, Schiano: “Vittoria del territorio”

Condividi

E’ stato inaugurato questa mattina a Qualiano l’istituto “Giovanni Minzoni” per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione. Venticinque aule, laboratori, uffici amministrativi, biblioteca, servizi e spazi per attività integrative e parascolastiche. “Un vero gioiello per l’intera area giuglianese.

E’ la vittoria di un territorio, frutto del lavoro di questi anni dei sindaci, della città metropolitana di Napoli che ha finanziato il progetto da 5 milioni di euro e di chi ci ha sempre creduto. E’ questa la politica del fare, al di là degli schieramenti e delle fazioni, che dimostra che quando ci sono progettazione e unità di intenti si riescono a realizzare opere importanti come una scuola che è il passaporto per il futuro lavorativo e non solo dei nostri giovani” commenta Michele Schiano di Visconti, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia che è intervenuto alla cerimonia del taglio del nastro dell’istituto alberghiero.

