In uscita per Segreti in giallo il romanzo “Duplice omicidio a Lotrib”

La casa editrice campana pubblica il fantasy dalle ‘sfumature gialle’ dell’esordiente Luca Betti

9 aprile. Una nuova data per una nuova uscita “targata” Segreti in giallo Edizioni. Stavolta si tratta di un fantasy/giallo: “Duplice omicidio a Lotrib” di Luca Betti.

La casa editrice campana punta su un libro nella cui location fantastica si sviluppa una trama quanto mai attuale.

“Anche stavolta si tratta di un romanzo alquanto originale scritto da un giovane esordiente – commentano Rosa Caruso e Maria Grazia Porceddu, direttrici editoriali della collana Segreti in giallo Edizioni – che ci ha colpite per l’assoluta modernità. Lotrib, la cittadina dove si consuma il doppio delitto, è una qualsiasi città dei nostri giorni, dove convivono uomini, orchi, nani e folletti in una multiculturalità difficile che nutre pregiudizi e diffidenza. Siamo convinte piacerà ai nostri lettori”.

Il romanzo sarà subito disponibile, come sempre, su tutte le piattaforme online e nelle librerie italiane (su richiesta) appena terminerà l’emergenza nazionale legata alla pandemia.

SCHEDA TECNICA

Titolo: Duplice omicidio a Lotrib

Autore: Luca Betti

Editore: PubMe

Collana editoriale: Segreti in Giallo Edizioni

Genere: Fantasy/Giallo

Uscita: 9 aprile 2020

Pagine: 164

Cartaceo: 9,99 E-Book: € 1,00(Offerta Pre-Order) € 2,00

TRAMA

Lotrib è una città tranquilla. Qui, famiglie di umani convivono, seppur di malavoglia, con nani e orchi.

A sconvolgere la sua routine è un duplice omicidio che si consuma nella zona dove si trova l’Università. Vittime ne sono il professor Perat, docente di Lingue Antiche presso l’Università di Lotrib, ritrovato riverso a faccia in giù sulla scrivania del suo studio e il custode del dipartimento, trovato anche lui morto con un colpo alla nuca.

A risolvere l’omicidio, che si presenta come un misterioso rompicapo sarà Darden, un investigatore privato.

BIOGRAFIA

Luca Betti è nato il 23 Maggio 1983 a Bologna, nel 1987 si è trasferito con la famiglia in provincia a Castel S. Pietro Terme, ora vive a Imola. Nel novembre del 2005 ho conseguito la laurea triennale in Sociologia, mentre nel 2015 la laurea triennale in Servizio Sociale. Dopo aver svolto diversi lavori ho collaborato per anni come educatore per un’associazione che si occupa di dopo-scuola per i ragazzi di alcuni paesi della zona, mentre dal dicembre 2014 gestisce un beershop/birreria a Imola.

Nel 2018 è uscito sulla pagina Smezziamo un racconto breve dal titolo “Piccolo Piccolo”.

Nel 2019 un altro racconto breve è stata selezionato dalla redazione del programma di RadioRAI Plot Machine e letto in diretta durante la puntata del 22 giugno.

Oltre all’interesse per la lettura, le altre grandi passioni sono la musica, la birra artigianale e il calcio. Suona il basso nella metal/rock band Sweet Insanity, il cui album di debutto è uscito nell’estate 2009 per un’etichetta indipendente italiana, mentre nel 2016 è uscito un EP autoprodotto.