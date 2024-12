In tilt i siti di Farnesina, Malpensa e Linate: attacco hacker filorussi

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Questa mattina i siti web degli aeroporti di Malpensa e di Milano-Linate e della Farnesina sono stati colpiti da un attacco informatico. Al momento le pagine internet dei due scali e quello del ministero degli Esteri risultano non raggiungibili agli utenti e a ogni tentativo di aprire i siti web appare la scritta 'La pagina non funziona'. A causare il tilt è stato un attacco hacker rivendicato su Telegram dal collettivo hacker filorusso NoName057(16). "I russofobi italiani ricevono una meritata risposta informatica" scrivono gli hacker. Sull'operatività dei voli dei due scali lombardi non ci sarebbero conseguenze e i disagi, al momento, sembrerebbero riguardare chi vuole controllare i voli in arrivo e in partenza. Il gruppo ha fatto sapere di aver attaccato anche altri obiettivi in Italia: i siti di Siena Mobilità, Gtt Gruppo Trasporti Torino, e Federtrasporto. Sull'attacco hacker sono in corso le indagini del Cnaipic, Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche della Polizia Postale. Gli specialisti del Cnapic, oltre a indagare sugli autori dell'attacco, stanno supportando gli obiettivi coinvolti per il ripristino dei sistemi. —[email protected] (Web Info)

