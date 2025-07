In Senato la sexycomedian lituana Monika Maksime’ per la Pace

1 minuto di lettura

No más guerras è lo slogan della conferenza stampa in Senato “L’arte della pace”. Ospite la showgirl Monika Maksime’ che dichiara: “La pace è come un bel gol all’ultimo minuto: emoziona tutti, non importa la maglia che indossi”



Presso il Senato della Repubblica, Sala Caduti di Nassirya, Piazza Madama (Roma) si esamina il drammatico e attuale tema della guerra e si analizzano le prospettive di pace da un punto di vista politico, sociologico, artistico, sportivo.

Ospite la Sexy Comedian & TV Presenter lituana Monika Maksime’ che ci ha spiegato: “Partecipare alla conferenza ‘L’Arte della Pace’ è stato davvero stimolante. In un mondo che spesso sembra andare a cento all’ora nella direzione sbagliata, fermarsi a riflettere sul valore della pace attraverso l’arte è fondamentale“.

Partecipano il Senatore Manuel Vescovi, il giornalista Paolo Di Giannantonio, il promoter musicale Giovanni Germanelli e Igor Nogarotto, cantautore e scrittore, con proiezione dei suoi video incentrati sul concept della pace: #rapperunanotte (No más guerras) e Pater Noster qui ES, un omaggio a Papa Francesco. Ospiti Baz (speaker RDS) e Salvatore Riso (Radio Italia Anni ‘60).

“Ho apprezzato la sensibilità e la profondità con cui Igor ha curato l’incontro. Da comica e da amante del calcio, credo che il sorriso e il gioco possano essere strumenti potentissimi per unire, non dividere. La pace è come un bel gol all’ultimo minuto: emoziona tutti, non importa la maglia che indossi” conclude la Maksime’.

Video #rapperunanotte (No más guerras): https://youtu.be/KoL8uZKZXDY

L’Arte e la Cultura hanno un ruolo fondamentale perché avvalendosi di un linguaggio universale sono in grado di parlare a tutti. La Musica soprattutto arriva dritta al cuore delle persone, senza filtri, e facendo vibrare le nostre corde emotive è capace di farci riflettere attraverso messaggi semplici, che sono in grado di sviluppare la nostra sensibilità emotiva e la nostra consapevolezza civica. Il concept album di Igor Nogarotto LA VOCE DEL SERVO è scritto e costruito in questa ottica: il Servo (metaforicamente le persone comuni) nonostante le difficoltà quotidiane, canzone dopo canzone, matura la coscienza di sé e dei suoi obiettivi. In questo percorso sonoro motivazionale, il Servo, nato in un contesto problematico di babygang dove tutto faceva pensare che avrebbe avuto un’esistenza criminale, attraverso impegno, sacrificio e disciplina, trova la strada per redimersi e per riscattarsi. La sua è una vita in cui le sue armi non uccidono, perché il suo è un arsenale di valori. “La vera rivoluzione è la Cultura: NO MÁS GUERRAS” (cit. brano #rapperunanotte)

