In ricordo del giovane vigile Giuseppe Macheda, vittima innocente della ‘ndrangheta

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene doveroso ricordare la figura del vigile Giuseppe Macheda, ucciso dalla ‘ndrangheta la sera del 28/02/1985, alla giovane età di trent’anni. Macheda era un componente della squadra per la repressione dell’abusivismo edilizio e aveva denunciato molti imprenditori e proprietari di edifici abusivi nella zona sud di Reggio Calabria.

Attualmente non si conoscono i mandanti e gli esecutori del delitto e la vicenda è stata archiviata.

Capire come sono strutturati i piani regolatori della propria città e qual è l’iter di approvazione dei medesimi può stimolare i giovani ad apprezzare le norme di riferimento urbane, strutturate proprio per non depauperare il territorio e il paesaggio.

Avere rispetto per la propria città deve diventare un aspetto fondante dell’insegnamento dell’Educazione civica.

Pertanto il CNDDU commemora il vigile Giuseppe Macheda per la sua integrità nei confronti del proprio ruolo e dei suoi concittadini. Invitiamo i docenti a inviarci i loro contributi sul tema in questione presso la seguente email: [email protected]

Il CNDDU nella giornata del 28/02 metterà l’immagine di Giuseppe Macheda sulle copertine dei propri canali social per ricordarne la memoria.

prof. Romano Pesavento

presidente CNDDU