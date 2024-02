Si è svolta ieri pomeriggio, presso il palazzo di Governo di Napoli, un incontro tra il prefetto Michele di Bari, il sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon e le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori marittimi.

La discussione si è incentrata su alcuni profili di particolare rilevanza che caratterizzano il settore.

In particolare le OO.SS. hanno posto all’attenzione del tavolo specifiche questioni, tra le quali la decurtazione dell’indennità di malattia contenuta nell’ultima legge di bilancio, la necessità di incrementare i contratti di lavoro a tempo indeterminato, il riconoscimento di “lavoro usurante” per il settore e la richiesta di una formazione specializzata per tutte le figure professionali.

Al fine di individuare ogni possibile azione per sostenere il settore marittimo, cruciale per l’economia nazionale, il sottosegretario Durigon ha manifestato la volontà di continuare il dialogo e di approfondire gli aspetti critici emersi nel corso del confronto.

Successivamente, si è tenuto un incontro sul tema della disoccupazione di lunga durata nel capoluogo partenopeo, al quale hanno partecipato l’assessore al Lavoro e alle Politiche giovanili del comune di Napoli, Chiara Marciani, e il responsabile di zona dell’Agenzia Nazionale Politiche attive del Lavoro, Michele Raccuglia. Nel corso della riunione è stato ribadito l’impegno nel perseguire un percorso condiviso per favorire l’inserimento occupazionale dei disoccupati, in particolare di coloro che appartengono a categorie particolarmente svantaggiate.

Questi incontri testimoniano l’attenzione e l’impegno delle istituzioni nel fronteggiare le sfide legate al lavoro e alla disoccupazione, con l’obiettivo di promuovere un’occupazione stabile e di qualità, nonché di garantire opportunità lavorative per tutti i cittadini.