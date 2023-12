In occasione del Centenario della nascita di Maria Callas il nuovo inedito di Franco Simone e Rita Cammarano “CALLAS”

Condividi

L’artista salentino firma il brano omaggio alla leggendaria Divina del melodramma .

Dal primo di dicembre in rotazione radiofonica e nei negozi digitali.

Da venerdì 1° dicembre in radio “Callas” il brano inedito di Franco Simone e Rita Cammarano per ricordare La Divina a cento anni dalla sua nascita, su etichetta Clodio Music, con gli arrangiamenti di Alex Zuccaro, disponibile in digitale.

Maria Callas è stata una figura straordinaria nel mondo dell’opera. Il suo talento e la sua influenza continuano ad essere celebrati con ritratti inediti anche a distanza di cento anni dalla sua nascita che avveniva il 2 dicembre del 1923 e Franco Simone, con la sua solita eleganza di compositore ed interprete, le ha voluto dare il suo personalissimo omaggio artistico.

Franco Simone, da sempre abituato ad alternare composizioni pop ad altre che mettono in mostra la sua complessa cultura musicale (basta ricordare la sua monumentale opera rock-sinfonica “Stabat Mater”) in questo caso riesce, con pochi versi e poche frasi musicali, a sintetizzare la vita meravigliosa e drammatica del più grande (e forse più infelice) soprano di tutti i tempi, capace di calarsi alla perfezione nei panni di tutte le grandi eroine del melodramma, ma incapace di portare un po’ di serenità nella sua esistenza.

Il duetto vocale vede la collaborazione di una voce potente e raffinata, quella di Rita Cammarano, soprano e interprete di grande spessore, che dona al brano un tocco realistico, calandosi proprio nei panni della Divina Maria. Ricordiamo che Rita Cammarano viene normalmente definita “il soprano degli Oscar”, per via delle sue precedenti collaborazioni con i premi Oscar Woody Allen e Nicola Piovani.Qui il video: https://www.youtube.com/watch?v=_hfWv7Zl-ZI

Il brano è supportato da un videoclip firmato dal regista Valentino Manganelli, con la collaborazione di Federico Mudoni, con i ballerini Eleonora Prati e Michele Cusati.

Per quanto riguarda Franco Simone, questa pubblicazione conferma il momento di grazia artistica che sta vivendo. Anche per questo, in tempi recenti, il Presidente della Repubblica gli ha conferito il titolo di Cavaliere per meriti artistici.

