“In Emilia-Romagna in 36 ore tre volte la pioggia di un intero mese”

(Adnkronos) – “Dopo aver flagellato l'Europa orientale con una delle peggiori inondazioni degli ultimi decenni, ora il vortice ciclonico Boris è sull'Italia. Il maltempo si è accanito in modo particolare tra Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna. Quest'ultima regione sta sperimentando la terza alluvione in poco più di un anno, ripiombando nell'incubo del maggio 2023. Situazione particolarmente critica sulla Romagna ma anche tra Bolognese e Modenese, dove sono in atto le piene dei fiumi con numerose esondazioni, allagamenti, evacuazioni e blackout elettrici. Sull'Appennino bolognese e romagnolo sono caduti picchi di oltre 250mm di pioggia, a Forlì e provincia in 36 ore è caduta una quantità di pioggia fino al triplo della media di tutto settembre, a Bologna fino al doppio. Pesanti allagamenti anche tra Pesarese e Anconetano, dove in tre giorni è caduta fino al doppio-triplo della pioggia mensile media, in particolare nell'entroterra anconetano”. Lo dice il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. “Le prossime ore saranno ancora piuttosto critiche tra Emilia Romagna e Marche dove sono attese ulteriori piogge a tratti intense con rischio di ulteriori criticità. Piogge e temporali sparsi interesseranno anche il resto del Centrosud, risultando localmente intensi, mentre il resto del Nord sarà ai margini dell'azione ciclonica''. ''Venerdì il vortice perderà ulteriormente forza, con tempo in genere variabile ma meno piogge rispetto ad oggi, più localizzate e probabili ancora una volta al Centrosud. Il weekend vedrà ancora una certa variabilità con tempo in larga parte asciutto, ma sarà possibile ancora qualche locale acquazzone, specie su zone interne e Appennino, in quanto non avremo stabilità atmosferica assoluta. Anzi, domenica potrebbe affacciarsi un nuovo peggioramento da ovest sui settori occidentali della Penisola. Le temperature saranno in generale lieve ripresa, ma su valori diurni gradevoli” – conclude Ferrara di 3bmeteo.com. —[email protected] (Web Info)

