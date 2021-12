In dono agli ultimi di Napoli i panettoni e i dolci natalizi di Maria De Vito

Condividi

L’iniziativa della pastrichef napoletana a favore dell’associazione Figli in Famiglia: “Ho voluto ringraziare chi si impegna ogni giorno per dare un futuro ai bambini della nostra città”

Festività natalizie all’insegna della solidarietà e dell’amore per il prossimo per la pastrichef napoletana Maria De Vito, che ha donato panettoni, dolci e biscotti natalizi, realizzati artigianalmente nei suoi laboratori, all’associazione Figli in Famiglia. Da sempre vicina alle famiglie in difficoltà, grazie all’impegno della sua fondatrice e presidente Carmela Manco e agli sforzi di uno straordinario gruppo di volontari, l’associazione è un riferimento fondamentale per tantissimi cittadini, soprattutto in un momento di particolare crisi per effetto dell’emergenza sanitaria in corso.

“Ho voluto assolutamente conoscere questa straordinaria realtà – ha raccontato Maria De Vito – per avere l’opportunità di ringraziare di persona le donne e gli uomini che da anni, ogni giorno, senza chiedere nulla in cambio, sono impegnati anima e corpo per dare un sollievo e una mano agli ultimi della nostra città. La loro opera quotidiana è encomiabile, soprattutto per quello che fanno per i tantissimi bambini che qui trovano uno spazio alternativo alla strada e dove vengono assistiti nello studio e cresciuti con valori sani. Con il mio piccolo contributo spero di aver regalato un sorriso a queste persone e ai tanti bambini che vivono in aree complicate e difficili. Soprattutto, spero di aver contribuito a riaccendere i riflettori su questa associazione che ha bisogno di tante mani tese e di attenzione massima da parte delle nostre istituzioni. Figli in Famiglia rappresenta un faro di speranza per una città come Napoli – conclude De Vito – oltre che un modello che deve contaminare positivamente anche una certa politica, inducendola a sostenere realtà come questa con ogni misura e iniziativa possibili”.