‘In..canto napoletano’: domenica 19 dicembre allo Jovinelli in scena il maestro Franco Mantovanelli

Prosegue la programmazione del cartellone ufficiale al Teatro Jovinelli di Caiazzo. Domenica 19 Dicembre ci sarà l’ultimo appuntamento dell’anno solare 2021. Il pubblico dello spazio inserito nella prestigiosa cornice di Palazzo Mazziotti avrà modo di assistere al recital-concerto ‘In…canto Napoletano’. La voce e la chitarra del maestro Franco Mantovanelli, accompagnato dai mandolini di Andrea Beneduce e Luca Natale, condurranno gli appassionati in sala in un viaggio attraverso suoni, colori e melodie della canzone classica napoletana dal 1850 al 1950. La magia del repertorio classico partenopeo garantirà la possibilità di immergersi in un rassicurante clima pre-natalizio, necessario in un momento particolare della nostra storia sociale a livello planetario. Sarà occasione per ripercorre le tappe della grande epoca della canzone d’autore all’ombra del Vesuvio, che ha segnato un’epoca andando ad incidere in maniera indelebile nella produzione delle generazioni successive in ogni angolo del mondo. Sarà possibile prenotare in anticipo i biglietti contattando i numeri 335 1739467 oppure 339 1401547.