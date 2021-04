In arrivo l’obbligo di vaccino per i sanitari

Condividi

L’obbligo di vaccinazione potrebbe essere esteso a tutto il personale che lavora in strutture sanitarie, dunque non solo medici ma anche infermieri, operatori sociosanitari, dipendenti di Rsa e studi privati. E’ l’ipotesi che sta emergendo in queste ore e sulla quale sarebbero al lavoro gli uffici legislativi di diversi ministeri per portarla in discussione domani in Consiglio dei ministri, inserita nel Dl Covid. Quanto alle sanzioni per chi rifiuta la vaccinazione, l’ipotesi è quella della sospensione dello stipendio per un tempo congruo all’andamento della pandemia: in caso di vaccinazione di massa o di calo importante della diffusione del virus, la sanzione verrebbe revocata. Nel decreto legge Covid, che sarà oggi in Cdm, dovrebbe essere inserito anche lo scudo penale per i somministratori di vaccini.

Il decreto legge contenente le restrizioni per il periodo dopo Pasqua dovrebbe prevedere anche una norma che vieta ai governatori regionali di chiudere le scuole fino alla prima media, a prescindere dalla fascia di colore in cui la loro Regione sarà inserita, di volta in volta, in base ai dati epidemiologici.

