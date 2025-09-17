“Impronte”, dal 3 al 7 ottobre a Villa Ghirlanda Silva la rassegna di musica e parole diretta da Enrico Ruggeri
“GRAFIE. Ghiaccio, luce e tempo”, curata e allestita dall’architetto Rosy Toma nella cornice delle sale delle Quadrerie di Villa Ghirlanda Silva. “Grafie” mette in mostra due serie di lavori fotografici: The Greenland Project, realizzato in Groenlandia, e The Mountains’s Eyes, frutto di una spedizione per l’Annapurna, una delle cime più alte dell’Himalaya, nel Nepal. La mostra sarà accompagnata da una colonna sonora di ambient music realizzata da Fulvio Muzio e Silvio Capeccia, all’interno di un progetto di psicoacustica che ha ottenuto significativi riconoscimenti anche in ambito accademico.Di seguito il programma:Venerdì 3 ottobreOre 21.00 Jim Morrison – Fantasie di un poeta Rock. Con Davide Van De Sfroos, Ezio Guaitamacchi, Andrea Mirò, Brunella Boschetti.Sabato 4 ottobreOre 16.30 Grafie – Inaugurazione della mostra (presso Sala degli specchi). Proiezione e visita guidata con l’artista Roberto Ghezzi.Ore 18.00 Jannacci secondo noi . Di e con Luca Ghielmetti e Giambattista Galli (Sulutumana).Ore 21.00 La Caverna di Platone. Di e con Enrico Ruggeri.Domenica 5 ottobreOre 17.00 AbBrassens. Di e con Alberto Patrucco.Ore 18.15 L’isola degli idealisti di Elisabetta Sgarbi. Proiezione del film e talk con E. Sgarbi, R. Ghezzi, G.Guerci , conduce Gino Saladini.Ore 21.00 GeneRazioneRock (prima nazionale) con Gene Gnocchi ed Enzo Gentile.Lunedì 6 ottobreOre 19.00 Diario di vita. Di e con Massimo PrivieroOre 21.00 Labirinto Bowie. Di e con Eugene e Andy Bluvertigo.Martedì 7 ottobreOre 21.00 Un piano per rinascere. Performance pianistica e colloquio con Giuseppina TorreDurante la rassegna “Impronte” sarà possibile partecipare ad alcune visite guidate a Villa Ghirlanda Silva: dal cortile d’onore alle sale e camere interne, fino al giardino all’inglese. La residenza, divenuta di proprietà comunale dal 1974, ospita iniziative di rappresentanza, attività culturali e ricreative, e due importanti Istituzioni: la Civica Scuola di Musica intitolata a Salvatore Licitra e il Museo di Fotografia Contemporanea, con il suo rilevante patrimonio di immagini, che nel 2024 ha avviato una nuova fase di sviluppo e valorizzazione assumendo il titolo di Museo Nazionale, ampliando la sua attività di conservazione, esposizione e ricerca. Le visite guidate si inseriscono nel programma di attività di valorizzazione del complesso residenziale storico promosse dal Comune di Cinisello Balsamo nell’ambito della manifestazione “Ville Aperte in Brianza”, sul cui portale è possibile reperire informazioni ed iscriversi ai vari appuntamenti.“Impronte” ha mosso i suoi primi passi nella Basilica di San Celso di Milano, gioiello romanico-lombardo risalente a prima dell’anno Mille per poi proseguire per due edizioni al Teatro Filodrammatici. Da lì, edizione dopo edizione, ha saputo crescere e rinnovarsi, diventando un punto di riferimento per chi crede nella cultura come veicolo di consapevolezza e bellezza.
