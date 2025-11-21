Imprese, Tocci (Istituto affari internazionali): “Importante spirito di resilienza”

“Il contesto geopolitico crea sul consumatore un effetto depressivo. Viviamo un momento di incertezza difficile da evitare per questo dobbiamo provare ad adattarci e sviluppare capacità di resilienza”. Così Nathalie Tocci, direttrice Istituto affari internazionali, ospite al primo “Forum della distribuzione moderna 2025. Il retail nell’economia del Paese: mercati, tecnologia e società”, organizzato a Milano da Federdistribuzione – Le aziende della distribuzione moderna.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it