Imprese: sindaco Possamai, ‘Magis punta a essere forte su tanti fronti’

“L’obiettivo di Magis è quello di essere sempre più forte su tanti fronti, su tutti la produzione di energia, penso all’acquisto di impianti fotovoltaici importanti avvenuti negli ultimi mesi. Parliamo di un’azienda che in questo momento è in salute, sta bene, in cui i soci vanno d’accordo, lavorano bene insieme, quindi ci sono tutti gli ingredienti per farla crescere”. Queste le parole di Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, durante la presentazione del nuovo nuovo brand Magis nato da Agsm Aim. Il nome del nuovo marchio nasce dalla ricombinazione delle lettere del vecchio nome. Il nuovo brand porta a compimento una riflessione sull’identità dell’azienda che ha ridefinito mission, vision e purpose.

