Imprese: Santini (Adaci), ‘Formazione buyer garantisce conoscenze e competenze area procurement’

0 minuto di lettura

Condividi

“L’evoluzione del mondo del procurement è sempre un punto chiave della crescita professionale di un buyer. È importante, infatti, la formazione, che garantisce l’acquisizione di conoscenze e competenze per l’area del procurement”. Lo ha detto Fabrizio Santini, presidente Adaci – Associazione Italiana Acquisti e Supply Management, alla presentazione della ricerca “Il Procurement dei materiali Indiretti In Italia 2025”, quarta edizione dell’indagine sui processi di acquisto degli Mro promossa da Rs Italia e Adaci, in collaborazione con l’Università Europea di Roma.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.