(Adnkronos) – Grazie all’accordo siglato tra Sella Leasing e HubTec, ABordo è in prima linea nel mercato del Noleggio a Lungo Termine. "La crescita del mercato, i cambiamenti previsti al settore mobilità nei prossimi anni e la voglia di diversificare il nostro business, ci hanno portato a ripensare il modello di vendita del prodotto all’interno del nostro Gruppo", spiega Claudio Gentilin, Direttore Commerciale di Sella Leasing. Per vincere le sfide future, Sella Leasing ha scelto HubTec, un partner specializzato nella vendita e gestione del prodotto Nlt. Si tratta di una realtà innovativa del Gruppo “Nord Est Group” che vanta una notevole esperienza nel settore Digital del Nlt. HubTec è la proprietaria tecnologica di rent4you.it e di Rent4Business, piattaforma che utilizzerà ABordo per la gestione del journey dei suoi clienti. "Sella Leasing punta a diventare il riferimento sul web per il Nlt, offrendo nel contempo un servizio aggiuntivo ai clienti di tutto il gruppo Sella", commenta Sergio Panarotto, Amministratore Delegato di HubTec. "Con ABordo, il gruppo Sella continua a dimostrare il suo impegno per l’innovazione e la soddisfazione del cliente, completando il proprio portafoglio di servizi", conclude Roberto Nicoletta, Amministratore Delegato di Sella Leasing. —[email protected] (Web Info)

