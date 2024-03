1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – “Le aziende ammissibili oggi agli incentivi fiscali a supporto della finanza alternativa o sostenibile sono tutte quelle aziende che investono in capitale umano, in tutte le tecnologie abilitanti al paradigma 4.0 tanto diffuso negli ultimi anni, in beni materiali, e in formazione. Queste aziende ovviamente devono trasformarsi, dimostrare anche di stare affrontando il cambio generazionale. Anche noi abbiamo notato nel corso dei nostri anni qui in Italia – Leyton è presente da sette anni – come il vincolo alla famigliarità degli imprenditori abbia spesso rappresentato un freno. Solo negli ultimi anni, anche post-covid, abbiamo notato come l’imprenditore o il suo staff abbiano davvero messo in piedi delle attività per migliorarsi, per raggiungere obiettivi strategici di natura differente". Così Michael Morabito, senior manager e business developer di Leyton Italia, nell'ambito di 'Industria Felix'. "Sono escluse ovviamente alcune tipologie di aziende – precisa Morabito – in particolare quelle che oggi si trovano in situazioni di difficoltà, magari entrate in procedure di crisi. Verticalizzando un po’ più nelle nuove agevolazioni, quelle che stanno prendendo più piede nel piano transizione 5.0, le imprese escluse sono tutte quelle che ancora non hanno un codice ben definito, ma per tipologia di attività inquinano molto o arrecano danno significativo all’ambiente, e quindi vanno in contrasto con le linee europee”, conclude Morabito. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it