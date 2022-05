Imprese, il sottosegretario Di Stefano in audizione al Consiglio regionale

Condividi

Innovazione e internazionalizzazione come opportunità di rilancio al centro dei lavori della IV Commissione speciale.

“Innovazione e internazionalizzazione come strumento di competitività per le imprese del territorio: nuovi strumenti e nuove geografie”. È il tema dell’audizione convocata dalla IV Commissione Speciale per lunedì 23 maggio, alle ore 11, nell’aula consiliare “Giancarlo Siani”, al Consiglio regionale della Campania (Isola F!3, Centro Direzionale, Napoli).

Con il presidente della IV Commissione Speciale Gennaro Saiello, interverranno il sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano, il responsabile Export & International Financing di Cassa Depositi e Prestiti Enrico Semprebene, l’assessore regionale all’Innovazione Valeria Fascione e l’assessore regionale alle Attività Produttive Antonio Marchiello.

Alla seduta saranno presenti i rappresentanti delle associazioni e degli ordini professionali di riferimento.

Interverrà il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero per i saluti istituzionali.