Imprese, Federmanager: “Servono 10 mld per managerializzare 10% Pmi in dieci anni”

“Chiediamo al Governo un Piano straordinario per managerializzare 20mila Pmi nei prossimi dieci anni, così da raddoppiare il numero di imprese italiane capaci di competere con successo nel mondo e di trainare tutte le filiere nazionali. Per farlo, serve un programma di politica industriale di 10 miliardi, 1 miliardo all’anno”. Questo l’appello presentato durante l’Assemblea nazionale federale dal titolo “Orizzonti industriali – l’Italia che produce il futuro” tenutasi a Roma presso l’Auditorium Conciliazione di Roma e dedicata alla celebrazione degli 80 anni dalla fondazione.

