Imprese e Innovazione, ParkingMyCar premiata ai Netcomm Award 2023: Prima tra le start up’ italiane in gara

Importante traguardo della giovane realtà dopo la partecipazione al World Festival Startup

Doppio traguardo per ParkingMyCar, start up che opera nel campo della prenotazione e pagamento digitale della sosta in città, stazioni, porti e aeroporti: la giovane azienda fondata e guidata da Mattia El Aouak si è aggiudicata due primi premi nelle sezioni ‘start up’ e ‘user experience’ ( e un terzo posto nella sezione ‘innovazione’) ai Netcomm Award 2023, iniziativa svolta a Milano e promossa dal consorzio del commercio digitale italiano (Netcomm) che premia e valorizza i siti e-commerce più innovativi nel panorama nazionale.

“Orgogliosi per i riconoscimenti ottenuti – ha dichiarato il ceo e founder di ParkingMyCar Mattia El Aouak – in un ambito estremamente competitivo ed in costante evoluzione come quello delle delle start up basate su sistemi di commercio elettronico. Il primo premio nella sezione start up, in particolare, rappresenta per noi un grande traguardo: lo scorso anno ci siamo posizionati al secondo posto, e tutto il lavoro svolto nel frattempo ha avuto dato i suoi frutti. Dopo esserci misurati, poche settimana fa, con altre aziende al World Festival Startup della Silicon Valley figurando tra le prime 50 realtà emergenti a livello globale, aver visto premiato il lavoro in Italia è per noi davvero gratificante.

Il nostro modello aziendale ci ha consentito di crescere in termini di addetti, passando da sole 7 persone nel 2022 a oltre 30 unità del 2023. Riconosciuto – prosegue El Aouak – anche il valore della nostra piattaforma e-commerce di prenotazione e pagamento della sosta, che ha dimostrato la capacità di gestire in totale sicurezza un numero di transazioni in costante crescita. Parliamo di 3 milioni di operazioni nel 2022, un risultato imponente che richiede scelte tecnologiche all’avanguardia e soprattutto di semplice e veloce fruizione per gli automobilisti. Proprio per questo ParkingMyCar è stata premiata anche come efficace esempio di user experience. Il nostro obiettivo è rendere la mobilità, ed il parcheggio in particolare, sempre più smart, grazie ad una interfaccia davvero pratica, ma soprattutto grazie alla creazione di una rete digitale di parcheggi che consente agli automobilisti italiani di spostarsi in maniera economica e sostenibile. Questi traguardi – conclude Mattia El Aouak – rappresentano il segno che siamo sulla buona strada, forti di un team che annovera giovani talenti ed esperti che ha consentito a ParkingMyCar questi nuovi risultati”.

Milano, 29 settembre 2023