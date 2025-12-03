Imprese, dal rapporto 4.Manager l’analisi delle filiere italiane

0 minuto di lettura

È stato presentato a Roma il settimo rapporto dell’Osservatorio 4.Manager intitolato “Le filiere produttive nell’era della conoscenza aumentata”. L’Osservatorio fotografa un sistema da 2.600 miliardi e 17 milioni di occupati e segnala le aree chiave su cui accelerare: innalzare l’AI nei processi produttivi ora all’8,2% e aumentare le competenze digitali al 45,8%.

