Imprenditorialità e innovazione: incontro-conversazione con Alessandro Benetton e presentazione del suo libro “La traiettoria”

Condividi

Evento organizzato dall’Università Parthenope nell’ambito del Contamination Lab e dal gruppo Giovani imprenditori dell’Unione Industriali Napoli

Università Parthenope – Villa Doria D’Angri

Martedì 18 ottobre, ore 11 – Via F. Petrarca 80, Napoli

Imprenditorialità e innovazione è il tema dell’incontro – conversazione con Alessandro Benetton, imprenditore fra i protagonisti dell’economia italiana, organizzato dal gruppo Giovani imprenditori dell’Unione industriali Napoli e dalla Università Parthenope di Napoli in programma martedì 18 ottobre alle ore 11 presso la sede dell’Ateneo di Villa Doria D’Angri, in via Francesco Petrarca 80, Napoli.

L’incontro rappresenterà l’occasione per la presentazione del libro di Alessandro Benetton “La traiettoria”, che racconta l’esperienza personale e professionale dell’imprenditore veneto.

Ad aprire i lavori saranno Antonio Garofalo, Rettore eletto dell’Università Parthenope di Napoli e ContaminationLab chief, alla guida cioè del percorso di accompagnamento e formazione alla cultura d’impresa e all’imprenditorialità dell’Ateneo partenopeo, e Alessandro Di Ruocco, presidente dei Giovani imprenditori dell’Unione industriali Napoli che tratterà il tema dei giovani nelle imprese e del passaggio generazionale.

A moderare i lavori e a condurre l’intervista con Alessandro Benetton sui temi del libro, delll’imprenditorialità e dell’innovazione sarà il giornalista economico Enzo Agliardi.

Al termine dell’incontro saranno consegnati gli attestati agli studenti che hanno partecipato alla quarta edizione del Contamination Lab dell’Università Parthenope.