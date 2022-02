Impianto di pubblica illuminazione malfunzionante, Uniti per Baia e Latina interroga il sindaco per eliminare diverse criticità

Condividi

Friello: “Sono diversi mesi che, in alcuni tratti di strade comunali, ci troviamo in presenza di punti luce che non funzionano.”

Nuova interrogazione del gruppo consiliare “Uniti per Baia e Latina” sulla attività amministrativa portata avanti, begli ultimi quattro mesi, dalla nuova amministrazione Di Cerbo.

Con proprio interpello, il consigliere Vincenzo Friello ha chiesto al sindaco lumi sull’efficienza dell’impianto della pubblica illuminazione che si presenta in uno stato di totale inefficienza e di trascuranza.

“Sono diversi mesi che, in alcuni tratti di strade comunali, ci troviamo in presenza di punti luce che non funzionano. Nonostante i nostri diversi solleciti a diversi amministratori, tutto tace e nessuno ha avuto l’accortezza e la sensibilità di prendere qualche provvedimento in merito”, spiega il rappresentante della minoranza Friello.

“Siamo convinti che tutti noi consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, liberamente, abbiamo scelto di metterci a disposizione dei nostri concittadini e della nostra comunità. Se oggi assistiamo ad un comportamento asettico e distante, verso i problemi del nostro Comune, cosa pensate di fare in futuro?”, si chiedono i consiglieri di Uniti per Baia e Latina, Massimo Leardi e Friello.