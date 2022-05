Imperiale (SSIP): “Con la Rivista CMPC siamo centrali per costruire un Pnrr innovativo e sostenibile”

Condividi

“Il Focus di questo numero “PNRR per l’industria conciaria: Transizione ecologica, digitalizzazione, Made in Italy Circolare e sostenibile” conta su qualificati contributi ed affronta un tema di grande attualità”. Così, Edoardo Imperiale, il Direttore della SSIP, la struttura ha il suo headquarter nel comprensorio Olivetti di Pozzuoli, annuncia la nuova uscita di CMPC (sul sito https://ssip.it/). Il magazine ufficiale della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie Concianti che e’al suo novantanovesimo anno di vita, la prima pubblicazione infatti a Torino nell’agosto del 1923 come: “Bollettino ufficiale della Regia Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti”.

“Sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza faremo la nostra parte. Per declinare queste opportunità – ha sottolineato Imperiale – abbiamo sentito i protagonisti della filiera, le imprese, chi fa ricerca, naturalmente le Camere di Commercio, nostre socie. La SSIP è da sempre al fianco delle imprese, e grazie alla costante ricerca di soluzioni in grado di anticipare le esigenze di sviluppo tecnologico e sostenibile, attraverso le molteplici attività avviate recentemente o in fase di attivazione, è attualmente in grado garantire una risposta del settore alle sfide inserite nel PNRR. Nell’ottica del gioco di squadra e della necessaria collaborazione abbiamo sentito poi l’UNIC.

“In questa direzione la Stazione Sperimentale potrà contare sulla crescente sinergia, oltre che con le imprese, con un contesto di rete scientifica sempre più autorevole e strategica: imprescindibile la sinergia con il mondo universitario, con i Cluster Tecnologici Nazionali, insieme ai quali tracciare la direzione del settore verso il conseguimento obiettivi di sviluppo per la circolarità, la sostenibilità e l’innovazione dei cuoi” ha concluso.