In questi giorni le iniziative con COELMO, con Matter Economy srl e la Ferraro costruzioni, con Riso Ellebi Sas, con MATCAVI Srl e con I.T.S. Srl

𝐄𝐝𝐨𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞, Ceo del Campania Dih- Rete Confindustria e Coordinatore Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta, ha consegnato gli attestati dell’Edih PRIDE.

L’attestato certifica che l’azienda ha beneficiato del servizio TSCD – Tecnology Audit and Concept Development Service e che alla stessa è stato consegnato il Progetto di Trasformazione Digitale preparato dal team del partenariato.

E ‘misurato il livello di maturità digitale e sono indicate strategie per la crescita in maniera particolare in riferimento alle tre tecnologie, l’intelligenza artificiale, il calcolo ad alte prestazioni, la cybersecurity.

All’appuntamento la rappresentanza dell’intero partenariato, con Angelo Giuliana Direttore Generalae Meditech 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐄𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐨 del CNR fra gli altri.

Coordinato dal Campania Digital Innovation Hub – Rete Confindustria Scarl, l’EDIH P.R.I.D.E. è infatti composto da un partenariato industriale e scientifico formato dal Consorzio “Meditech – Mediterranean Competence Center 4 Innovation”, dal Cerict – Centro Regionale di Competenza nell’ICT e dall’ICAR- Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Cnr.

Tutti hanno espresso soddisfazione per il percorso avviato.

𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐮𝐫𝐫𝐨̀, PhD, CEO COELMO che ha ospitato la delegazione presso la sua azienda è entrato nel vivo del progetto. “Gli esperti che sono stati in azienda – ha detto – hanno colto gli aspetti più significativi. In particolare sulle tecnologie della Intelligenza Artificiale della Cybersecurity si aprono, alla luce delle analisi fatte, interessanti prospettive. E’stata una giornata costruttiva, il percorso individuato ed immaginato potrà essere utile”.

Per 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐚𝐫𝐨 “Gli attesta consegnati al gruppo sono molto utili per varie ragioni. Fondamentale è capire il livello di maturità digitale ed avere una visione. Anche nell’edilizia c’è da giocare la sfida della innovazione ed è necessario individuare soluzioni”.

“Tutto il percorso – ha sottolineato Lina Coletta, Administrative Manager Riso Ellebi Sas – è stato molto interessante, effettivamente consegna un risultato e disegna una prospettiva. Gli output emersi saranno considerati con attenzione e valutati, siamo pronti alle eventuali sperimentazioni e ad approfondire”.

Francesco Matrone, CEO MATCAVI Srl, si è concentrato sul lavoro fatto e sulle prospettive.

“Abbiamo partecipato con molta attenzione a questa iniziativa. I risultati dell’assessment ci lasciano molto soddisfatti e non ci fermano ma inducono a continuare nel processo di miglioramento. Usufruiremo dei servizi dell’Edih PRIDE, quelli assicurati con i vari partner, e siamo sicuri che innovare sia la strada giusta. Vogliamo essere azienda smart ricettiva al cambiamento”.

“Ringrazio la struttura per l’assessment svolto. Ho riscontrato spunti di riflessione molto qualificati, siamo al passo con i tempi, con i cambiamenti che vanno nella direzione della innovazione e digitalizzazione. Per noi uno step importantissimo per finalizzare quello che più ci interessa” ha detto Francesco De Stefano, Amministratore I.T.S. Srl.

Per Edoardo Imperiale “la risposta delle aziende è incoraggiante, direi entusiasmante. Edih PRIDE è un percorso, lo abbiamo avviato. Insieme il sistema produttivo e le competenze”.

