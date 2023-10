Imperiale: “Con la Fondazione ‘CT Campus- ITS Academy’ per le nuove professioni digitali”

Condividi

Opportunità per giovani che vogliono affrontare le nuove sfide, ecco il corso.

“Una bella ed interessante iniziativa. Puntare su nuove figure professionali, in un mercato del lavoro che cambierà sempre più, lavorare a nuove professioni digitali è, davvero e concretamente, costruire futuro. Noi ci siamo, felici di dare un contributo”. Così Edoardo Imperiale, coordinatore del Polo Digitale Europeo e amministratore delegato del “Campania Digital Innovation Hub – Rete Confindustria, in occasione della presentazione ufficiale, a Benevento, della Fondazione ITS “ICT CAMPUS” – Istituto Tecnologico Superiore.

“Gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) rappresentano – hanno sottolineato gli organizzatori – un’eccellenza nell’alta specializzazione tecnologica post-diploma, fornendo la possibilità di conseguire, al termine del biennio, un diploma di tecnico superiore”.

La Fondazione “ICT CAMPUS – ITS ACADEMY”, che vede la partecipazione fra gli altri del Campania DIh, offre percorsi biennali post-diploma nell’area “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, con un focus, nel primo triennio, su “Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione”.

I percorsi, finanziati dalla Regione Campania con fondi PR FSE+ 2021-2027, rispondono alla crescente domanda di occupazione nel settore ICT. L’evento ha inoltre presentato il piano di attività previste per il prossimo triennio, con particolare enfasi sul primo percorso formativo per il biennio 2023-2025, dedicato alla specializzazione “Microservices & Cybersecurity Specialist”. Questo percorso mira a fornire una formazione d’eccellenza nel campo delle tecnologie dei microservizi e della sicurezza, culminando con il rilascio del Diploma ITS di “Tecnico Superiore per le Architetture e le Infrastrutture per i Sistemi di Comunicazione”. Il corso è rivolto a 25 allievi con età compresa tra i 18 e i 35 anni, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore.

Le candidature sono aperte fino al 15 ottobre su www.its-ictcampus.it

“L’obiettivo – ha sottolineato Imperiale – è quello di migliorare la competitività delle imprese, accompagnarle e sostenerle nei percorsi di trasformazione digitale. In questa direzione siamo soggetto capofila nel progetto europeo che farà nascere il Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta, l’Edih Pride e siamo fortemente impegnati nelle attività di formazione”.

“Con questo spirito, quello di sostenere le competenze e di puntare sul capitale umano, siamo nella sfida dell’Its ICT Campus” conclude.