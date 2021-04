Impara a riconoscere la differenza tra fame e appetito

Condividi

Sai distinguere tra fame e appetito?

La fame e l’appetito possono sembrare sinonimi ma in realtà sono due sensazioni ben distinguibili fra di loro. La fame è la necessità di assumere cibo e può essere accompagnata da sensazioni spiacevoli, quali cefalea e crampi, debolezza e perdita di attenzione.

Per quanto concerne l’appetito invece è lo stimolo forte a raggiungere il proprio appagamento attraverso l’assunzione di particolari alimenti, prediligendo odori e sapori legati a ricordi ed emozioni piacevoli.

La fame quindi rappresenta un’esigenza mentre l’appetito una scelta.

Per poter riconoscere facilmente la fame dall’appetito basta effettuare il test della mela: mangeresti una mela in questo momento? Se la risposta è affermativa allora si tratta di fame altrimenti è semplicemente appetito.

