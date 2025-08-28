Immagini rubate e sessismo online: la condanna di Anna Tortora (Azzurro Donna)

1 minuto di lettura

Condividi

Napoli, 28 Agosto – In questi giorni sono emersi diversi casi preoccupanti legati alla diffusione, senza consenso, di immagini di donne – famose e non – su siti e canali social in cui vengono ritratte in contesti privati, spesso accompagnate da commenti volgari, sessisti e profondamente offensivi.

Tra le vittime, anche figure di spicco della politica italiana: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fotografata in spiaggia e oggetto di scherno, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, la senatrice Mariastella Gelmini (presa di mira con un deepfake a sfondo sessuale), oltre a Maria Elena Boschi, Alessandra Mussolini e Mara Carfagna.

Un attacco alla dignità femminile che non può essere ignorato

A farsi portavoce dell’indignazione e della richiesta di intervento è Anna Tortora , referente cittadina di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia:

“Siamo di fronte a una forma odiosa e subdola di violenza digitale. Utilizzare l’immagine delle donne per umiliarle, denigrarle o metterne in discussione il valore personale e professionale è un atto gravissimo. Nessuna donna – famosa o non, politica o influencer – deve essere trattata come un oggetto. Il rispetto è un diritto fondamentale. Serve una reazione immediata: da parte delle istituzioni, delle piattaforme online e dell’intera società. I contenuti offensivi vanno rimossi e i responsabili perseguiti. Questo clima di odio e sessismo va fermato.”

Il fenomeno, aggravato dall’uso di tecnologie come i deepfake, dimostra quanto la rete possa diventare un terreno pericoloso per la diffusione di odio di genere. Si tratta di una nuova forma di violenza, spesso invisibile e sottovalutata, che colpisce la libertà, la reputazione e la sicurezza delle donne.

“Proprio la scorsa settimana – prosegue Tortora – con altre referenti di Azzurro Donna Campania, abbiamo pensato di lanciare un appello per una maggiore educazione digitale, un quadro normativo più efficace e soprattutto una presa di coscienza collettiva: la difesa della dignità femminile deve essere una battaglia comune, trasversale e prioritaria.”

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.