28 Agosto 2025

… quando informarsi rende liberi…

Anna Tortora
Attualità

Immagini rubate e sessismo online: la condanna di Anna Tortora (Azzurro Donna)

Redazione 1 minuto di lettura
Condividi
Napoli, 28 Agosto – In questi giorni sono emersi diversi casi preoccupanti legati alla diffusione, senza consenso, di immagini di donne – famose e non – su siti e canali social in cui vengono ritratte in contesti privati, spesso accompagnate da commenti volgari, sessisti e profondamente offensivi.
Tra le vittime, anche figure di spicco della politica italiana: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fotografata in spiaggia e oggetto di scherno, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, la senatrice Mariastella Gelmini (presa di mira con un deepfake a sfondo sessuale), oltre a Maria Elena Boschi, Alessandra Mussolini e Mara Carfagna.

Un attacco alla dignità femminile che non può essere ignorato

A farsi portavoce dell’indignazione e della richiesta di intervento è Anna Tortora, referente cittadina di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia:
 “Siamo di fronte a una forma odiosa e subdola di violenza digitale. Utilizzare l’immagine delle donne per umiliarle, denigrarle o metterne in discussione il valore personale e professionale è un atto gravissimo. Nessuna donna – famosa o non, politica o influencer – deve essere trattata come un oggetto. Il rispetto è un diritto fondamentale. Serve una reazione immediata: da parte delle istituzioni, delle piattaforme online e dell’intera società. I contenuti offensivi vanno rimossi e i responsabili perseguiti. Questo clima di odio e sessismo va fermato.”
Il fenomeno, aggravato dall’uso di tecnologie come i deepfake, dimostra quanto la rete possa diventare un terreno pericoloso per la diffusione di odio di genere. Si tratta di una nuova forma di violenza, spesso invisibile e sottovalutata, che colpisce la libertà, la reputazione e la sicurezza delle donne.
“Proprio la scorsa settimana – prosegue Tortora – con altre referenti di Azzurro Donna Campania, abbiamo pensato di lanciare un appello per una maggiore educazione digitale, un quadro normativo più efficace e soprattutto una presa di coscienza collettiva: la difesa della dignità femminile deve essere una battaglia comune, trasversale e prioritaria.”

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

Ucraina, primo colloquio Putin-Macron dopo 3 anni. Stop Usa a missili per Kiev

Redazione

“Francia ha mandato soldati in Ucraina”, come nasce una fake news

Redazione

Giornata internazionale dell’autismo 2022. Proposta didattica CNDDU

Redazione