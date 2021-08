Condividi

IL CONCORSO LETTERARIO PER GLI APPASSIONATI DI SCRITTURA

GENIO E SREGOLATEZZA,

IL TEMA IN OMAGGIO AD EINSTEIN



Cilento, 23 agosto 2021 – Aperte le iscrizioni al Cilento Story, il concorso letterario di Torchiara Story Festival 2021 (in programma il prossimo ottobre, dall’8 al 10), che esordisce quest’anno con un tema affascinante che lascia largo spazio alla creatività: genio e sregolatezza. Organizzato dalla Fondazione Matteo e Claudina de Stefano, in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Buccino e dei Comuni Cilentani (BCC) e con la Casa Editrice Licosia, il fil rouge del bando di partecipazione vuole essere un omaggio al più grande personaggio del secolo scorso, Albert Einstein che, proprio 100 anni fa, fu insignito del Premio Nobel per la Fisica. Autore della Teoria della Relatività, Einstein fu un uomo eccentrico, amico di grandi artisti, primo fra tutti Andy Warhol, da pacifista convinto supportò i movimenti per i diritti civili, motivo per il quale fu spiato e controllato dall’FBI, quando si trasferì in America dalla Germania. Il concorso del Torchiara Story Festival riprende la tradizione che, nelle scorse sei edizioni, aveva portato a competere tantissimi autori ed appassionati di scrittura e fotografia, provenienti da ogni regione d’Italia. “Il tema scelto è divertente, pensando all’icona del volto di Einstein che tira fuori la lingua in segno di sberleffo – racconta Angela Riccio, ideatrice dell’evento e proprietaria della Dimora Storica Borgo Riccio, che offre ospitalità a tutti i partecipanti – “Così, dopo due anni di chiusura per la pandemia, abbiamo ritenuto importante scegliere una traccia che fosse lieve anche se impegnata, come il personaggio cui ci siamo ispirati”. Il regolamento del concorso (pubblicato sul sito concorsiletterari.it) porta con sè il successo degli anni precedenti, ripartendo da una nuova veste ad indicare un’apertura a tutto il territorio cilentano: infatti, la premiazione avrà, ogni volta, un carattere itinerante nei paesi che possono offrire i più bei centri storici. “Abbiamo tutti una storia da raccontare e sogni da realizzare. A Torchiara, le due cose viaggiano insieme con risultati positivi, non solo per la numerosa partecipazione ai nostri appuntamenti, ma anche perché a distanza di anni abbiamo riaperto la nostra Biblioteca Comunale, oltre ad aver organizzato un laboratorio di scrittura creativa per i nostri giovani. Nuove storie sono nell’aria, si respira fantasia, vi aspettiamo numerosi”- afferma Gennaro Guida, scrittore, presidente di giuria del concorso ed anima della vita culturale di Torchiara. Qui, ormai per tradizione, intellettuali di campi diversi vengono a confrontarsi ma anche a ritemprarsi, passeggiando per i vicoli lastricati di pietra e ascoltando ciascuno il rumore dei propri passi.

INFO CONCORSO. La scadenza della partecipazione al concorso è fissata nel giorno 15 settembre 2021.

I migliori elaborati verranno pubblicati in un volume edito dalla Casa Editrice Licosia, che vedrà protagoniste le storie vincitrici e i loro autori. I 3 vincitori riceveranno come riconoscimento una targa, oltre al soggiorno a Torchiara per la data della cerimonia di premiazione, che si svolgerà domenica 10 ottobre, ad Ogliastro Cilento, nella sede della Fondazione Matteo e Claudina de Stefano.



PER INFO: www.torchiarastoryfestival.it



LINK DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: www.torchiarastoryfestival.it/wp/wp-content/uploads/2021/07/BANDO-CONCORSO-2021.pdf

