Ilaria Mattioni e Chiara Carminati vincono Campiello Junior

(Adnkronos) – Ilaria Mattioni per il libro "La figlia del gigante" (Feltrinelli) nella categoria dedicata ai lettori 7-10 anni, Chiara Carminati con il libro "Nella tua pelle" (Bompiani) per la categoria 11-14 anni sono le due vincitrici della quarta edizione del Premio Campiello Junior, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello, Pirelli e la Fondazione Pirelli. Il verdetto è arrivato nel corso di un evento presso la Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza. I libri premiati hanno ottenuto rispettivamente 64 voti su 118 e 66 su 117 espressi dalle due giurie popolari dedicate, ciascuna composta da 120 ragazzi provenienti da tutte le Regioni d'Italia e dall'estero grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale. Ad avere l'ultima parola sulla scelta delle vincitrici sono stati, quindi, i ragazzi dell'ultimo anno delle scuole primarie per la categoria 7-10 anni e del triennio delle scuole secondarie di primo grado per la categoria 11-14 anni. Al secondo posto per la categoria 7-10 anni, si è classificata Vivian Lamarque con "Storia con mare cielo e paura" (Salani Editore) con 33 voti, al terzo posto Guia Risari con "I giorni di Alban" (Giunti Editori) con 21 voti. Per la categoria 11-14 anni, invece, Simona Baldelli con il libro "Il ciambellano e il lupo" (Emons Libri & audiolibri) si è aggiudicata 43 voti, mentre Beatrice Masini con il libro "Una casa fuori dal tempo" (Mondadori) ne ha ottenuti 8. Le due autrici vincitrici saranno ufficialmente celebrate sabato 13 settembre durante la Cerimonia di Premiazione del Campiello 2025 che si terrà presso il Teatro La Fenice di Venezia, in un'ideale continuità tra la letteratura per ragazzi e la grande narrativa italiana contemporanea. La cerimonia finale, guidata da Armando Traverso, conduttore di Rai Radio Kids e volto storico della tv per ragazzi, insieme all'autore e regista Davide Stefanato, ha visto la partecipazione di 348 studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado Ambrosoli, la scuola primaria Zecchetto, l'istituto Comprensivo 10 – Calderari, l'istituto comprensivo 3 – Scamozzi, l'Istituto Comprensivo 6 e 7 – Muttoni e gli istituti comprensivi 2 e 4 di Vicenza; l'istituto comprensivo 1 – Vittorelli e l'istituto comprensivo 3 – Bellavitis di Bassano del Grappa; e infine l'istituto comprensivo Bizio – Villaganzerla di Longare, l'istituto comprensivo 'Anna Frank' di Montecchio Maggiore e la scuola 'Edmondo De Amicis' di Trani. Protagoniste della cerimonia sono state le autrici finaliste delle due categorie in gara, selezionate dalla giuria di selezione del Premio, composta da: Pino Boero, già professore ordinario di Letteratura per l'infanzia dell'Università di Genova e Presidente di Giuria; Emma Beseghi, già professore ordinario di Letteratura per l'infanzia presso l'Università di Bologna; Lea Martina Forti Grazzini, autrice e sceneggiatrice di programmi radio e tv Rai; Chiara Lagani, attrice drammaturga; Michela Possamai, docente presso l'Università Iusve di Venezia, già membro del Comitato Tecnico del Campiello Giovani. Sono intervenuti, inoltre, Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, Ivan Tomasi, delegato all'Education di Confindustria Vicenza, Mariacristina Gribaudi, presidente del Comitato di Gestione del Premio Campiello, e Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli. Mariacristina Gribaudi, presidente del Comitato di Gestione del Premio Campiello, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi del Campiello Junior che rappresenta ormai un vero e proprio investimento sul futuro della cultura italiana. Dalla sua nascita nel 2021, abbiamo visto crescere esponenzialmente l'interesse e la partecipazione, confermando la nostra convinzione che dare voce agli scrittori che si dedicano alla narrativa per ragazzi sia fondamentale per la crescita intellettuale delle nuove generazioni. In un mondo dominato da stimoli digitali, la letteratura offre ai giovani lettori un'esperienza profonda di riflessione e immaginazione. Attraverso il coinvolgimento di una Giuria Popolare composta da 240 ragazzi il Campiello Junior non si limita a premiare il talento letterario, ma crea una comunità attiva di giovani lettori consapevoli, e questo è forse il risultato più speciale". Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli, ha aggiunto: "Parlare ai più giovani attraverso i libri significa investire su un futuro migliore per le nuove generazioni, aiutarli a leggere il mondo con occhi curiosi, critici e consapevoli, offrendo strumenti per crescere, immaginare e scegliere. La narrazione destinata ai ragazzi è una palestra di pensiero libero, un laboratorio di empatia, una scuola di cittadinanza. Per questo il Premio Campiello Junior assume un ruolo sempre più centrale all’interno del panorama culturale italiano. La nuova collaborazione – a partire dal 2025 – con il Salone Internazionale del Libro di Torino, crocevia di idee e generazioni, consentirà di dare ancora più voce e visibilità alla migliore editoria per ragazzi e ragazze, valorizzando autori, illustratori, editori e lettori. Sono convinto che le imprese abbiano una responsabilità culturale che si esprime anche attraverso il sostegno a iniziative come questa, capaci di coniugare qualità, inclusione e visione. Costruire ponti tra generazioni e saperi, tra industria e cultura, tra parole e futuro: è questa la sfida che vogliamo continuare ad affrontare con passione e impegno". Il Campiello Junior si è arricchito da quest'anno di due collaborazioni: con Rai Radio Kids, la radio per bambini, grazie alla quale il Premio è stato promosso e raccontato all’interno di alcune rubriche e programmi, e dell'intesa con il Salone Internazionale del Libro Torino, vetrina in cui verranno presentate le vincitrici dell'edizione 2025. (di Paolo Martini) —[email protected] (Web Info)

