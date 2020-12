“Il volontariato ai tempi della pandemia: come e perché raccontarlo”. Ecco il convegno del CSV Napoli per la Giornata del Volontariato e i 10 anni di Comunicare il Sociale

Condividi

Celebrare la Giornata internazionale del Volontariato e festeggiare i 10 anni dalla fondazione di “Comunicare il Sociale”. Questo il senso del convegno “Il volontariato ai tempi della pandemia: come e perché raccontarlo”, organizzato dal CSV Napoli per venerdì 4 dicembre alle ore 17.

L’evento si terrà in modalità on line e sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social del CSV Napoli: pagina facebook del CSV Napoli, pagina facebook di Comunicare il Sociale, canale youtube del CSV Napoli.

Dopo i saluti istituzionali di Nicola Caprio (presidente CSV Napoli), Gennaro Oliviero (presidente Consiglio Regionale della Campania), Alessandra Clemente (assessore al patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani del Comune di Napoli), interverranno Stefano Trasatti (responsabile della comunicazione CSVnet), Filiberto Parente (portavoce del Forum del Terzo settore della Regione Campania), Melicia Comberiati (portavoce della Rete Alleanza contro la Povertà della Campania), Stefano Tabò (presidente CSVnet).

A seguire, ci saranno le testimonianze di volontari di alcune associazioni, con gli interventi di Mariapia Viola (Asso.Gio.Ca), Antonio Agresti (C.O.N.I.T.A.), Giovanna Massafra (Incrocio delle idee), Francesco Evangelista (Ya Basta).

Modera Giovanna De Rosa (direttore CSV Napoli).

“Da dieci anni valorizziamo la comunicazione sociale con uno strumento di informazione autorevole e incisivo, capace di raccontare il mondo del volontariato e del Terzo settore di tutta la Campania. Abbiamo voluto fortemente unire la Giornata internazionale del Volontariato, che si celebra il 5, con i festeggiamenti per Comunicare il Sociale proprio per sottolineare l’importanza di dare spazio e voce agli Ets nel miglior modo possibile, favorendo il dialogo, l’inclusione e la condivisione”, dichiara il Presidente del CSV Napoli, Nicola Caprio.

