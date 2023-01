Il Villaggio dei Ragazzi presenta l’offerta formativa per l’anno scolastico 2023/24

Condividi

Gennaio, tempo di “Orientamento” per la scelta del percorso di studio. Scuole aperte, dunque, alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo” per illustrare alle famiglie e agli studenti interessati la ricchezza dell’offerta formativa dell’Ente, che vanta ben quattro tra istituti/licei (Istituto Tecnico Aeronautico, Istituto Tecnico Industriale, Liceo Linguistico, Istituto Professionale Alberghiero) ed una Scuola dell’Infanzia (0 – 6 anni). La prima delle “due giorni” dedicate all’ Orientamento è fissata per sabato 21 e si concluderà domenica 22 gennaio. Tra i punti di forza vantati dalla Fondazione spicca il Servizio Residenziale, che offre la possibilità agli iscritti del “Villaggio” di risiedere 24 h al giorno e tutti i giorni dell’anno scolastico (sabato incluso), in un ambiente sano e confortevole, grazie anche al supporto di educatori e docenti qualificati che seguono costantemente i ragazzi nelle attività pomeridiane, sia scolastiche che sportive. Anche il Centro Diurno Polifunzionale è un vanto della struttura, che consente agli allievi di permanere all’interno della Fondazione fino alle ore 18.00 e, anche in tal caso, di essere seguiti sia in ambito di attività scolastiche pomeridiane che per altre attività personali. La Scuola dell’Infanzia (0 – 6 anni), infine, è un fiore all’occhiello dell’Ente calatino perché capace di proporre un progetto educativo teso all’ ottimale sviluppo psico-fisico del bambino, grazie a spazi confortevoli ed accessoriati, con zone deputate al riposo, alla mensa e alle attività ludico-ricreative quotidiane e, soprattutto, ad un’equipe di educatori esperti e professionali. “Offriamo ai giovani percorsi formativi e di crescita adatti a favorire un rapido ingresso nel mondo del lavoro, sempre più complesso e alla ricerca di risorse umane competenti. Chi sceglie di essere parte della nostra Fondazione si rende protagonista del proprio futuro perché il Villaggio rappresenta una certezza, frutto di una storia importante che continua” – ha dichiarato il Commissario Straordinario della Fondazione, Felicio De Luca. La domanda d’iscrizione 2023/2024 per le Scuole Superiori potrà essere inoltrata online fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 dal portale www.istruzione.it/iscrizionionline/. Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS. A tal proposito, gli uffici di segreteria delle Scuole dell’Istituzione calatina saranno disponibili per un supporto nella compilazione della domanda.