Il Villaggio dei Ragazzi dona 400 giubbotti invernali ai senzatetto

La Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo” ha donato al Comitato di Maddaloni della Croce Rossa Italiana, presieduto da Marco De Simone, circa 400 giubbotti invernali. I “capispalla”, consegnati dall’ing. Claudio Petrone, sono stati subito distribuiti ai clochard dell’intero territorio casertano grazie anche all’aiuto dei volontari della Caritas Parrocchiale S.Aniello Abate di Maddaloni e dell’Associazione di volontariato internazionale “Angelo degli Ultimi”. “In continuità con il passato, il Villaggio – ha spiegato Felicio De Luca, Commissario Straordinario dell’Ente maddalonese – è sempre più punto di riferimento di significative realtà del volontariato e dell’associazionismo del territorio. L’obiettivo è quello di promuovere e sostenere sempre più progetti di coesione sociale e solidarietà per aiutare tantissime persone che si trovano ai margini della società per il perdurare di una crisi economica che sembra non aver fine. Si avverte con forza la preoccupazione per la crescente povertà e per l’aumento delle disuguaglianze, motivo per cui siamo chiamati come “Villaggio” ad essere comunità resiliente“.

