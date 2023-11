Il Vicesindaco Cirillo con il Ministro Urso alla Leonardo di Pomigliano: “Nemesi è un progetto di grande importanza per tutta la Città metropolitana”

Condividi

“Il progetto presentato oggi è di grande importanza per l’industria della Città metropolitana di Napoli e di tutta la regione Campania. Con il suo Nemesi, la Divisione Aerostrutture della Leonardo sviluppa, nello stabilimento di Pomigliano – già all’avanguardia mondiale per la qualità dei processi produttivi – un modello di fabbrica innovativo, completamente digitalizzato e, cosa ancora più importante, coinvolge l’Università di Napoli e diverse aziende del territorio. La visita del Ministro Urso sottolinea, appunto, l’importanza strategica del progetto e dell’azienda per il sistema Italia nel suo tessuto economico e produttivo, per rilanciare il quale la Città Metropolitana di Napoli, con la guida del Sindaco Manfredi, sta compiendo, per l’area di sua competenza, negli ultimi anni sforzi importantissimi”. È quanto ha affermato il Vicesindaco Metropolitano, Giuseppe Cirillo, che ha accolto questa mattina, insieme con i vertici dell’azienda e agli altri rappresentanti istituzionali, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in visita allo stabilimento Leonardo Aerotech Campus di Pomigliano d’Arco.

Con lui, tra gli altri, Roberto Cingolani, Amministratore delegato e Direttore generale di Leonardo, Stefano Bortoli, Capo Divisione Aerostrutture, l’Assessore alle Attività Produttive e al Lavoro della Regione Campania, Antonio Marchiello. Presente anche il Rettore dell’Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito.