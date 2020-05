Il Vicedirettore di La7 e conduttore del talk “Omnibus” elogia il Governatore della Campania

Condividi

Il Vicedirettore di La7 e conduttore del talk “Omnibus” in onda sulla stessa rete, Edgardo Gulotta, ospite a L’ANTIVIRUS, il programma Tv/Web ideato, diretto e condotto da Claudio Dominech, ha ripreso e chiarito i dati relativi al Covid-19, divulgati dall’Istituto Superiore di Sanità, evidenziando una drammatica disparità emergenziale tra le regioni italiane.

“I morti nel mese di marzo sono stati il 50% in più di quelli che c’erano stati nei cinque anni precedenti, con picchi che hanno superato il 500% nella provincia di Bergamo con il paradosso che nella provincia più grande d’Italia, quella di Roma come numero di abitanti, i morti sono diminuiti. Quindi la spalmatura sul territorio nazionale è completamente diversa. Ma questo è solo la parte che affiora, tutto resta ancora da verificare – ha continuato Gulotta”.

Quanto alla fase 2: “Noi non sappiamo ancora nulla di questa fase 2. Fra dieci giorni sapremo qual è la situazione”. Stiamo facendo diversamente da quanto suggerito dai virologi e “una seconda ondata non è solo possibile ma probabile. Ci vorrà almeno un anno per uscirne – ha affermato il giornalista”.

Quanto allo stato dell’economia “Il problema è che noi non stampiamo soldi, abbiamo un debito che prima o poi dovremo ripagare. Tutte le iniziative sono a debito e i debiti si pagano. Il nostro debito pubblico – ha continuato – è alle stelle”. Il conduttore ha poi stigmatizzato il Governo centrale sulle troppe promesse e l’asfissiante burocrazia relativa a banche ed altro “per la maggior parte, i soldi non sono arrivati”.

Il vicedirettore di La7 ha concluso con un encomio al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, per il suo lavoro di prevenzione incisivo sul territorio.