L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Consiglio regionale della Campania, in collaborazione con la Sezione territoriale UICI di Napoli, la sezione U.N.I.Vo.C. di Napoli e il Centro Nazionale del Libro Parlato organizza per sabato 10 aprile alle ore 10.30 un confronto sul tema: “Il valore del libro parlato… Come bene comune”.

Si tratta di un incontro promozionale di arruolamento per volontari “Donatori di voce” nell’ambito del progetto “Bloom Again: tutti i sensi hanno colore” proposto dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, finanziato dall’impresa sociale “Con i bambini”, organizzazione non lucrativa senza scopo di lucro interamente partecipata dalla “Fondazione con il Sud”. Il progetto coinvolge la rete di cinque regioni, tra cui l’UICI della Campania.

Il progetto, inoltre, prevede una campagna di arruolamento di volontari per la registrazione di testi per trasferire e vivificare le parole scritte, per raccontare e per informare: questo è il prezioso servizio che il Centro Nazionale del Libro Parlato offre da oltre sessant’anni ai non vedenti e a tutte le persone che, per i motivi più diversi, hanno difficoltà di lettura, uno dei servizi più preziosi: la possibilità di rendere viva la parola scritta, di trasferirla nella viva voce, per raccontare ed informare.

All’evento divulgativo si potrà assistere tramite la pagina Facebook dell’UICI di Napoli al seguente link: https://www.facebook.com/uicinapoli

Si confronteranno: Silvana Piscopo (Il valore del libro parlato come bene comune); Gabriella Bruno e Vincenzo Destra (Il libro parlato visto dagli utenti); Silvia Coletta e Francesca Sacco (L’impegno del donatore di voce); Domenico Vitucci (Gli aspetti organizzativi: dalla produzione alla distribuzione).

Interverranno: Vincenzo Massa, Componente della Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; Pietro Piscitelli, Presidente Consiglio Regionale Campania Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; Mario Mirabile – Presidente della Sezione di Napoli dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; Salvatore Petrucci – Presidente U.N.I.Vo.C. di Napoli.

Per info: referente Servizio libro parlato – Domenico Vitucci – tel. 3398811209 [email protected]; Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Napoli, via San Giuseppe dei Nudi n. 80, 80135, Napoli, tel. 081/5498834 – 50 , [email protected] , www.uicinapoli.it

