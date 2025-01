Il trattamento di benessere firmato Barbara Rossoni arriva a Sanremo al prossimo Festival, nel gruppo di lavoro di Claudia Musaj

Barbara Rossoni opera da oltre trent’anni nel settore dell’estetica e del benessere. Sono sedici anni che fa parte della squadra, in qualità di Beauty Manager, di ADEC Salute, l’area di ADEC, un noto e prestigioso studio odontoiatrico di Milano, fondato nel 1986 e rinomato per essere il più scelto dai pazienti privati a Milano, in quanto vanta le migliori tecniche e strumentazioni all’avanguardia, e ha come missione l’estetica e la salute del sorriso e della persona nella sua totalità, promuovendo alimentazione e stili di vita corretti.

Col suo team di beauty specialist e medici (dermatologi, medici estetici, nutrizionisti, angiologi, fisioterapisti, ortopedici), Barbara consiglia trattamenti di medicina estetica, che s’integrano perfettamente con i trattamenti ayurvedici, creando un percorso di bellezza che va oltre l’aspetto superficiale. “I risultati ottenuti sono sicuramente straordinari: sono soddisfatta di aver creato una sinergia così armoniosa tra medicina, benessere ed estetica”, afferma con grande orgoglio Barbara.

Tra gli inestetismi su cui Barbara lavora ci sono antiaging del viso, macchie, acne, pesantezza alle gambe, rimodellamento del corpo e del viso, rassodamento cutaneo, insonnia, contratture muscolari, trattamenti specifici per momenti particolari della vita come adolescenza, gravidanza, menopausa o post-malattie.

Barbara nasce come estetista, ma come afferma lei stessa, la vera passione è per il benessere completo, che coinvolge tanto la bellezza esteriore quanto quella interiore. Da sempre appassionata di tecniche olistiche, oggi sta svolgendo un corso di naturopatia, che frequenta da qualche anno, ma in tutto il suo percorso professionale ha potuto arricchire il suo sapere, grazie a numerosi corsi e master di specializzazione. Ecco che, dal 1996 a oggi, ha potuto conquistare specializzazioni nel campo del linfodrenaggio manuale, massaggi psicosomatici, tra cui planto riflessogeno e tensioriflessogeno, aromaterapia. Ancora, ha ottenuto importanti attestazioni in tutto il mondo, con una certificazione di Operatore Ayurvedico, nonché specializzazioni in coppettazione, equilibrio dei chakra, cristalloterapia, massaggio Kundalini, massaggio con campane tibetane, Shirodara, massaggio Abhyanga e trattamenti emozionali. Non per ultimo, ha ricevuto un attestato di Skin Specialist in Resurfacing Treatment a Mestre e un certificato di Advanced Resurfacing Treatment e Protopen Specialist a Barcellona.

Durante la frequentazione dei corsi, negli anni 2000 ha anche svolto l’attività di insegnamento, alla Capac di Milano, in una scuola di estetica.

Ultima soddisfazione l’ha avuta in India, quando Barbara, nel 2023, ha ricevuto un certificato di operatore Ayurvedico.

La forte passione che nutre Barbara nel settore del benessere le consente di lavorare assiduamente sulla sua clientela perché possa avere il maggior beneficio dei trattamenti effettuati, sia dal punto di vista interiore che esteriore. “Il mio approccio?” afferma con decisione, “Credo che la salute e il benessere siano un viaggio che riguarda la persona nella sua interezza. Ogni aspetto del corpo e della mente va trattato con rispetto e attenzione. Sono una consulente e una compagna di percorso, impegnata a promuovere la salute e il benessere della persona, sia esteriore che interiore, perché reputo che i due aspetti siano indissolubili. Grazie alla mia esperienza e alla possibilità di lavorare con numerosi specialisti, posso consigliare percorsi personalizzati per ciascuna persona. Amo aiutare gli altri a intraprendere questo cammino di consapevolezza, perché si sentano sereni, felici e a proprio agio con il loro corpo.”

I suoi clienti si affidano a lei dandole massima fiducia. “Gli inestetismi per cui le persone decidono di rivolgersi a me hanno sempre un’origine più profonda, non si tratta solo di problematiche estetiche superficiali, ma di un benessere che va visto nella sua totalità”, prosegue Barbara, “Ogni individuo ha una sua storia, una sua energia e una sua soluzione: non ci sono protocolli ma persone. A volte si pensa che l’estetica vada in contrasto con il benessere, ma per me è fondamentale far capire che anche l’estetica esteriore, come una ruga o la cellulite, è parte integrante del benessere. Guardarsi allo specchio può essere l’inizio di un cambiamento, il primo passo verso l’autocura e l’amore per sé. Anche quando il punto di partenza è l’aspetto esteriore, può innescare un percorso di trasformazione che abbraccia tutti gli aspetti della propria vita.”

Barbara, quindi, ama prendersi cura non solo di sé, della famiglia e degli amici, ma anche soprattutto delle clienti. “Mi piace instaurare con loro un rapporto di sintonia, che si crea ascoltando veramente la persona e comprendendo le sue necessità”, prosegue “L’empatia è la chiave per accompagnare chi si ha di fronte verso il proprio equilibrio e la propria felicità. Sono orgogliosa di dire che oggi posso vedere il mio team trasmettere la stessa passione e professionalità che cerco di infondere in ogni persona. Questo ci ha permesso di ottenere una fedeltà altissima da parte delle nostre clienti, che per noi sono vere e proprie amiche.”, conclude.

Il percorso professionale di Barbara, negli ultimi anni, evolve. Dopo aver partecipato a “Detto fatto” su Rai 2, effettuando davanti al pubblico televisivo una dimostrazione della coppettazione (tecnica di medicina cinese del viso), ha avuto l’occasione di conoscere e iniziare una attiva collaborazione con Claudia Musaj, rinomata titolare di un salone di massaggi a Lugano e ideatrice del rinomato “Metodo Musaj”, una tecnica di massaggio in grado di promettere risultati straordinari. Insieme a Claudia, durante le giornate del prossimo Festival della Canzone Italiana potrà, nell’ambito del cosiddetto “Salotto delle Celebrità”, fornire i suoi servizi professionali ai Vip che saranno presenti, fra esponenti del mondo dell’informazione, della musica e dello spettacolo, sia nazionale che internazionale, che durante la kermesse sanremese popoleranno la cittadina ligure.

Sui progetti futuri che la attenderanno, Barbara non si pronuncia, perché attende i risultati di questa esperienza sanremese da cui si aspetta di ottenere i migliori riscontri, ma è certa che la formula vincente da seguire sarà sempre quella di non fermarsi mai e di svolgere il proprio percorso professionale al meglio, per ottenere grandi soddisfazioni e ottimi risultati.