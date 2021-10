Il trasformista Luigi Di Maio. La Politica che diventa capriccio di un ragazzino

Condividi

Luigi Di Maio, attuale ministro degli esteri (purtroppo) ed ex ministro del lavoro, non riesce proprio a prendere sul serio la Politica.

E non riesce neanche ad essere machiavellico, per cui il fine giustificherebbe il mezzo, Di Maio è semplicemente Giggino Di Maio. Non toglie e non mette.

“Alla manifestazione di sabato della Cgil a Roma c’era anche Luigi Di Maio che pensate un po, per anni, ha inveito contro i sindacati definiti “i veri responsabili del disastro delle condizioni dei lavoratori” e mimacciando che se fosse andato il suo partito al governo li avrebbe radicalmente cambiati: ‘O si autoriformano o ci pensiamo noi’

‘Il siindacato – disse un’altra volta Di Maio – deve tornare nelle mani dei lavoratori e non di sindacalisti professionisti con la pensione d’oro che non lavorano da vent’anni mentre la loro organizzazione riceve finanziamenti da tutte le parti’

‘Di Maio – rispose Susanna Camusso, la leader della Cgil dell’epoca – dimostra tutta la sua ignoranza ma insieme l’arroganza di chi crede che il pensiero sia solo di chi governa e non riconosce la rappresentanza. Stiamo tornando all’analfabetismo della Costituzione perché la libertà di associazione è un grande principio costituzionale’.

‘Pensionati d’oro’ e “Analfabeti della Costituzione” a braccetto ieri in Piazza San Giovanni a Roma uniti contro i fascismi. Auguri”

Gerardo Verolino, giornalista

A Marzo 2018 il caro Giggino da Pomigliano D’Arco affermava che Whirlpool non avrebbe licenziato nessuno.

“Le promesse dei 5 Stelle: Di Maio. Non sono passati manco 3 anni… Anche contro queste bugie sabato 30 ottobre manifesteremo a piazza san giovanni a Roma.”

Marco Rizzo, PC

Evidentemente Di Maio non sa cosa sia il lavoro. E lo abbiamo visto quando da ministro del lavoro pensò ad elargire redditi di cittadinanza.

“E’ triste vedere come il sindacato dei lavoratori si sia prestato a una squallida strumentalizzazione politica alla vigila del ballottaggio per il sindaco di Roma.

E’ in corso, infatti, una ridicola passerella politica che con il lavoro e la difesa del sindacato non ha nulla a che fare. Basti pensare che nel corteo, oltre a tutto l’apparato del PD, c’era anche Luigi Di Maio, uno che ha passato la sua vita a schivarlo, il lavoro.”

Vittorio Sgarbi

“Oggi abbiamo abolito la povertà.” Diceva.

“La sua, se mai ne ha vissuta una, l’avevano abolita sulle spiaggette deliziose di Capri, gliel’avevano dissolta le luci della Costa Smeralda e la notte di sogno al Lìo.”

Pasquale Napolitano, giornalista e autore del libro su Di Maio ‘Leader per caso’.

loading...