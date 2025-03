‘Il Sogno’ di Roberto Benigni, stasera 19 marzo su Rai 1: le anticipazioni

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

'Il Sogno' di Roberto Benigni andrà in onda stasera, mercoledì 19 marzo alle 21.30, in diretta non solo su Rai1 ma anche in Eurovisione e in contemporanea su Rai Radio 2, su RaiPlay e sui canali Dtt, Sky e Tvsat di San Marino Rtv. L'annuncio era arrivato un mese fa, dal palco del Festival di Sanremo 2025, quando lo stesso artista toscano lanciò le anticipazioni di una prima serata da sogno: “Stupore, sorpresa, verità, bellezza: ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento. Nel corso dello spettacolo si parlerà di noi, dell’Europa, del mondo, della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme”. Il Sogno sarà dunque un viaggio tra emozioni e riflessioni, un’occasione per guardare alla nostra vita e ai nostri desideri più profondi attraverso la poesia e la sensibilità unica di Roberto Benigni. La serata evento verrà resa anche completamente accessibile alle persone sorde, cieche ed ipovedenti attraverso i servizi realizzati da Rai Pubblica Utilità: sottotitoli in diretta su Rai 1 sulla pagina 777 di televideo e su Rai Play a partire dal giorno seguente l’evento; traduzione integrale in LIS (Lingua dei Segni Italiana) dell’intero spettacolo – in diretta su un canale dedicato di RAI PLAY – con 3 interpreti LIS che si alterneranno nel tradurre il monologo a favore delle persone sorde segnanti. Sul canale dedicato di Rai Play saranno presenti anche i sottotitoli in diretta. —[email protected] (Web Info)

