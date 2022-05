Il singolo Breathe di Valentina Bausi è disponibile sui digital stores

Condividi

«It wants to tell us, that it’s always alive, and finds his balance every day»

Roma, 27 maggio 2022 – Fuori sui digital stores dal 27 maggio 2022 Breathe, il nuovo singolo dallo spirito positivo della cantautrice romana Valentina Bausi.

È dolce ondeggiare sulle note leggere e sensuali di Breathe. Il concetto principale del brano, come suggerisce il titolo, è il RESPIRO: respirare per raccogliere le forze e far scivolare via tutto il resto che non serve come ansie, frustrazioni, delusioni, paure… ci si lascia andare e tutto scompare, vola via.

«Concentrarsi sul naturale atto della respirazione – afferma l’artista Valentina Bausi – ci permette di fermarci e fare un viaggio introspettivo, dove mettiamo da parte gli aspetti più futili per rilassarci. A questo punto diventiamo consapevoli di noi stessi e ci rigeneriamo, pronti a ripartire con una carica nuova, positiva.

Da qui un brano che vuole trasmettere positività e tranquillità».

BIOGRAFIA

Valentina Bausi, è una cantante e compositrice romana.

Si avvicina alla musica sin da piccola, girando per l’Italia con l’orchestra per flauto dolce “L’ Allegro Vivo” del M. Gianmario Querini. Successivamente impara a suonare il Flauto Traverso e il Pianoforte.

Diplomata in canto pop e song writing presso il Saint Louis College of Music, inizia la sua carriera come corista per gruppi famosi ed emergenti del panorama nazionale ed internazionale, tra cui: John Cale and The Velvet Underground, Pixie Lott, Randy Roberts and The Capital Strokes, Gimbo, Ampere, Muriki Afrobeat.